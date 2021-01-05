Обзор важнейших изменений в ГК и ГПК в 2020-2021 годах

Вебинар состоится 8 января в 10:00.

Дамы и господа!

Приглашаем вас на очередной прямой эфир ПРАВМЕДИА. Мы обсудим важнейшие изменения в гражданском и гражданском процессуальном законодательстве за период 2020-2021 года, касающиеся вопросов защиты прав потребителей, регулирования цифровых технологий, совершенствования исполнительного законодательства, внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек, улучшения бизнес-климата и др.

Вебинар состоится 8 января с 10:00 до 13:00 (по времени г.Нур-Султан).

Ведущая – Айжан Амангельды, д.ю.н., профессор Евразийской юридической академии им. Д.А.Кунаева.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Ждем вас!

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