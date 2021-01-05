Димаш Кудайберген выступит на открытии недели инаугурации Байдена
Мероприятие состоится 17 января.
Фото : dimashnews.com5 января 2021, 12:21
Димаш Кудайберген выступит на открытии недели инаугурации избранного президента США Джо Байдена, передает zakon.kz.
Портал Dimash news сообщает, что мероприятие проведет организация Sister Cities International – Международная ассоциация городов-побратимов. Ее почетным сопредседателем стал избранный президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден. На мероприятии также примет участие дипломатический корпус.
Отмечается, что на таком мероприятии впервые участвует казахстанский артист.
В связи с пандемией торжество пройдет онлайн 17 января 2021 года с 19:00 по 21:00 EST (с 6:00 по 8:00 утра по времени Нур-Султана).
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