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Димаш Кудайберген выступит на открытии недели инаугурации Байдена

Мероприятие состоится 17 января.

Фото : dimashnews.com5 января 2021, 12:21

Димаш Кудайберген выступит на открытии недели инаугурации избранного президента США Джо Байдена, передает zakon.kz.

Портал Dimash news сообщает, что мероприятие проведет организация Sister Cities International – Международная ассоциация городов-побратимов. Ее почетным сопредседателем стал избранный президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден. На мероприятии также примет участие дипломатический корпус.

Отмечается, что на таком мероприятии впервые участвует казахстанский артист.

В связи с пандемией торжество пройдет онлайн 17 января 2021 года с 19:00 по 21:00 EST (с 6:00 по 8:00 утра по времени Нур-Султана).


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