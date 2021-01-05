Признак рака, на который не обращают внимания

При любых изменениях на коже врач призывает обращаться к медикам для обследования.

Дерматолог назвал изменения на коже, которые могут быть симптомом рака, передает zakon.kz.

Немецкий врач Яэль Адлер рассказала об изменениях на коже, которые могут сигнализировать об опасных заболеваниях, пишет РИА Новости.

По словам дерматолога, прыщи, покраснение и раздражение могут быть последствием заболеваний внутренних органов. Появившаяся экзема может указывать на проблемы с желудком или кишечником.

Особое внимательно следует обращать на зуд. Он может появиться без видимой причины.

Это предупреждающий симптом, который может указывать на нарушения обмена веществ, такие как диабет, а также рак, — предостерегла Адлер.

При любых изменениях на коже врач призывает обращаться к медикам для обследования.

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