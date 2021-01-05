КПО ввела в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Сайхин

Новый ФОК включает в себя универсальный игровой зал для занятий футболом, волейболом, баскетболом, мини-футболом и боксом, а также тренажерный зал.

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В" (КПО) объявила об успешной сдаче в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в поселке Сайхин Бокей-Ординского района Западно-Казахстанской области, строительство которого было осуществлено в рамках программы по развитию социальной инфраструктуры региона.

В торжественной церемонии открытия приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев, аким Бокей-Ординского района Нурлан Рахымжанов, руководство компании КПО, представители подрядных организаций и общественности.

Как отметил аким ЗКО Гали Искалиев, реализация данного социально-инвестиционного проекта было осуществлено в рамках реализации Послания главы государства, о развитии массового спорта и физической культуры, об увеличении количества спортивных объектов в стране и эффективного их использования.

Данный спортивный объект – предмет особой гордости жителей поселка Сайхин, поскольку это первый обособленный спортивный объект на селе. На сегодня, государством уделяется особое внимание повышению благосостояния граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Открытие такого современного спортивного объекта будет способствовать развитию массового спорта и привлечению сельской молодежи в пропаганду здорового образа жизни, - сказал Гали Искалиев.

Кроме этого, глава региона выразил благодарность компании КПО, на средства которой был построен ФОК.

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса состоит из двух этажей. Общая площадь комплекса около 1047 квадратных метров. Новый ФОК включает в себя универсальный игровой зал для занятий футболом, волейболом, баскетболом, мини-футболом и боксом, а также тренажерный зал. При этом он адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Все оборудование, заложенное в проекте, соответствует современным требованиям стандартов.

В своем выступлении Ержан Аубакиров, менеджер социальных проектов КПО, поздравил всех жителей Сайхина с открытием нового спортивного объекта, отметив, что его строительство стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству и партнерским отношениям, сложившимся между КПО и руководством Западно-Казахстанской области.

Надеемся, что данный комплекс станет популярным центром здоровья и спортивного досуга для всех жителей Сайхина, - отметил Ержан Аубакиров.

КПО реализует множество крупных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области. На сегодня общий объем инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры региона составил более 425 миллионов долларов США. В рамках этой программы осуществляется строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. При этом все проекты реализуются с привлечением только местных подрядчиков.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!