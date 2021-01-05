Си Цзиньпин: В поисках вкуса счастья
Не стоит недооценивать чувство счастья, потому что оно приносит нам стабильность.
Фото : Медиакорпорация Китая5 января 2021, 14:56
В Китае еда не только удовлетворяет основные потребности повседневной жизни, но и символизирует желание счастливой и благополучной жизни.
Во время инспекционных поездок Председатель КНР Си Цзиньпин готовил рисовые лепешки и пельмени, а также жареную хрустящую свинину, чтобы поделиться вкусом счастья с людьми по всему Китаю.
Он сказал, что в любом месте всегда есть что-то запоминающееся, и не стоит недооценивать чувство счастья, потому что оно приносит нам стабильность.
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