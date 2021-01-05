Горячие новости
Читайте также

Си Цзиньпин: В поисках вкуса счастья

Не стоит недооценивать чувство счастья, потому что оно приносит нам стабильность.

Фото : Медиакорпорация Китая5 января 2021, 14:56

В Китае еда не только удовлетворяет основные потребности повседневной жизни, но и символизирует желание счастливой и благополучной жизни.

Во время инспекционных поездок Председатель КНР Си Цзиньпин готовил рисовые лепешки и пельмени, а также жареную хрустящую свинину, чтобы поделиться вкусом счастья с людьми по всему Китаю.


Он сказал, что в любом месте всегда есть что-то запоминающееся, и не стоит недооценивать чувство счастья, потому что оно приносит нам стабильность.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты