Токаеву доложили об экономической и эпидситуации в стране

Отдельным блоком доложили о принимаемых мерах по привлечению инвестиций, поддержке занятости населения, обеспечению стабилизации цен на социально значимые товары и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главу государства проинформировали о прогнозных оценках макроэкономических показателей развития по итогам 2020 года и санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Согласно предварительным данным, которые были представлены Токаеву, объем производства в реальном секторе за 2020 год увеличился на 2%. В частности, в обрабатывающей промышленности рост составил 3,3%, в том числе в производстве продуктов питания – 3,6%, фармацевтике – 40%, производстве готовых металлических изделий – 20%, машиностроении – 16%, в том числе в автомобилестроении – 53%, в легкой промышленности – 16%. Таким образом, реальный сектор стал главным фактором устойчивости национальной экономики.

Аскар Мамин сообщил главе государства о том, что темпы, значительно превосходящие долгосрочные средние показатели, отмечены в строительной отрасли. По результатам года объемы строительных работ увеличились на 12,5%, ввод жилья – на 14,5%, или порядка 15 миллионов квадратных метров. Высокие темпы роста на уровне 5,0% обеспечены и в сельском хозяйстве. Положительная динамика сохраняется по таким важным направлениям горнорудного сектора, как добыча железной руды (+0,6%) и прочих полезных ископаемых (+2,1%).

Президент также заслушал отчет о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. По словам премьер-министра, ситуация находится под контролем: суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составляет 0,46%, показатель репродуктивности вируса по стране – 0,9%, заполняемость инфекционных коек – 29%, реанимационных – 21%.

Отдельным блоком Касым-Жомарту Токаеву доложили о принимаемых мерах по привлечению инвестиций, поддержке занятости населения, обеспечению стабилизации цен на социально значимые товары и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!