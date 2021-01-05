Нигматулин: Статья Президента отражает ключевые ценности Независимости
Статья содержит ряд конкретных мер по укреплению целостности государства.
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что новые масштабные задачи формирования казахстанского патриотизма, поставленные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в статье "Тәуелсіздік бәрінен қымбат", откроют перед народом новые горизонты, которые выведут нашу страну на качественно новый уровень развития, сообщает zakon.kz.
Историческое значение статьи в том, что в ней Глава государства обращается к фундаментальным урокам прошлого, размышляет об историческом пути казахского народа с древних времен до современности, поднимает вопросы укрепления национальной идентичности, развития нашей собственной культуры и традиций. Очень важно, что статья содержит ряд конкретных мер по укреплению целостности государства, по развитию исторической науки, в целом гуманитарного знания, по повышению роли государственного языка в жизни нашего общества, которые требуют от всех нас большой работы, - считает Спикер Мажилиса.
При этом Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на значении парламентских выборов, которое придает Глава государства в процессе дальнейшей демократизации казахстанского общества.
По мнению Председателя Мажилиса, важнейшие составляющие, о которых говорит Президент – развитие многопартийного Парламента, политический плюрализм, наличие у разных политических сил общих ценностей - свидетельствуют о четком курсе Главы государства, учитывающем реалии времени. При этом Нурлан Нигматулин подчеркнул важность тезиса Президента страны о необходимости сохранения законности и порядка, основанных на полном соблюдении прав человека.
Статья Президента страны Касым-Жомарта Токаева "Тәуелсіздік бәрінен қымбат", посвященная 30-летию Независимости, важна тем, что в ней охарактеризованы три десятилетия становления и развития современного Казахстана и определены главные цели 4-го десятилетия Независимости – сильное государство и конкурентоспособная нация. Уверен, что новые масштабные задачи формирования казахстанского патриотизма, поставленные Главой государства, откроют перед нашим народом новые горизонты, которые выведут нашу страну на качественно новый уровень развития, - отметил Председатель Мажилиса.
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