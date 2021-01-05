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Альпинист потерял зрение при восхождении в горах Алматы

Пострадавший был экстренно спущен в урочище Туюк-Су.

Фото : instagram5 января 2021, 16:15

При совершении учебно-тренировочного восхождения в Малоалматинском ущелье на пик Маншук Маметовой по Северному гребню, 3Б категории сложности, один из альпинистов получил обморожение роговицы глаз и перестал видеть, передает zakon.kz.

Как сообщается в аккаунте Службы спасения в instagram, было принято решение спустить вниз всю команду.

Контроль за группой осуществлялся через радиосвязь, поэтому заместитель начальника аварийно-спасательного отряда «Службы спасения - 109» Дамир Молгачев, принял решение оперативно совершить спуск с горы всей команды, - говорится в сообщении.

Первую доврачебную помощь пострадавшему альпинисту оказали спасатели Службы спасения, инструкторы альпинистского лагеря Туюк-Су и спортсмены Федерации альпинизма города Алматы.

Пострадавший был экстренно спущен в урочище Туюк-Су. В настоящее время зрение пострадавшего частично восстановлено. В дальнейшем за состоянием здоровья будут следить врачи по месту жительства, - отметили в Службе спасения.


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