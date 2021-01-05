Как будут развивать моногорода, рассказали члены предвыборного штаба Nur Otan в Рудном

В ближайшие 5 лет в области планируется создать свыше 80 тысяч новых рабочих мест.

Республиканский предвыборный штаб "Nur Otan" прибыл в Костанайскую область. Представители правящей партии в течение дня провели 20 встреч с жителями городов и сёл, коллективами промышленных предприятий, представителями интеллигенции, молодежью, женщинами-предпринимателями и многими другими, сообщает zakon.kz.

Так, на встрече с работниками завода "СарыаркаАвтоПром" члены республиканского штаба представили предвыборную программу партии.

В ближайшие 5 лет в области планируется создать свыше 80 тысяч новых рабочих мест, построить и отремонтировать около 2,8 тысяч км автодорог, обеспечить качественной питьевой водой почти 100 тысяч сельчан, возвести более 2 млн кв.м жилья с предоставлением 9 тысяч квартир социально-нуждающимся гражданам и др.

Далее нуротановцы вместе с представителями интеллигенции региона обсудили вопросы развития национальной культуры и духовных традиций, укрепления единства и согласия в нашем обществе.

Как сказал Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев на предвыборном Съезде "Nur Otan"-а, за годы Независимости Казахстан создал свой уникальный стандарт национального единства, превратив этническое многообразие в преимущество. Партия "Nur Otan" вместе с Ассамблеей народа Казахстана продолжит продвижение в обществе ценностей взаимоуважения и равенства всех граждан. Любые посягательства на дискриминацию будут пресекаться. Также будет обеспечено развитие приграничных территорий и расширение применения государственного языка во всех сферах деятельности. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Независимость - самое дорогое", сегодня сформированы все правовые подходы и гарантии, чтобы казахский язык стал, по сути, объединяющим фактором для всего нашего народа, - подчеркнул руководитель предвыборного штаба Бауыржан Байбек.

В этот же день представители партии встретились с жителями города Рудный, ответив на волнующие горожан вопросы.

Как отметили в пресс-службе партии, одним из важнейших приоритетов предвыборной программы "Путь перемен: Достойная жизнь каждому!" является дальнейшее развитие регионов, включая малые и моногорода. Для этого в малых городах планируется строительство и реконструкция дорог, инженерной инфраструктуры и т.д. Повысится роль градообразующих предприятий в развитии моногородов. Для поддержки молодежных инициатив будут созданы специальные ресурсные центры.

В целом, за 5 лет "Nur Otan" планирует обеспечить введение более 100 млн кв.м жилья для 977 тысяч казахстанских семей, строительство и реконструкцию 25 тысяч республиканских, а также 27 тысяч км местных дорог.

Конкретно в городе Рудном на основе анализа проблемных вопросов, собранных кандидатами в период праймериз, "Nur Otan" ставит задачу введения нового жилья, благоустройства дворов и строительства детских игровых площадок, модернизации тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

Более подробно ознакомиться с этой и другими предвыборными программами по каждому региону, городу и району можно на сайте nurotan2021.kz.

Оплачено из средств избирательного фонда партии "Nur Otan".

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