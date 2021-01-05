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В горах Алматы откроют спасательные станции

На 14 отдаленных участках будут установлены специальные укрытия, где туристы смогут переждать сложные погодные условия.

Фото : Акимат Алматы5 января 2021, 17:11

Аким Бакытжан Сагинтаев рассказал, что в горах Алматы развернут контрольно-спасательные пункты и продолжат благоустройство горных троп, передает zakon.kz.

Аким отметил, что в рамках развития горного кластера Алматы уже оцифровано более тысячи км горных маршрутов, из которых 36 маршрутов общей протяженностью 500 км благоустроено.

Установлены информационные стенды, указатели, со схемами и сложностью маршрутов. В 2021 году планируем благоустроить еще 120 км горных троп. Предусмотрено строительство двух контрольно-спасательных пунктов в Малом и Большом Алматинском ущельях. Круглосуточно будут дежурить 16 горных спасателей, - сообщил Сагинтаев.

На 14 отдаленных участках будут установлены специальные укрытия, где туристы смогут переждать сложные погодные условия. В урочище Туюк-су планируется создать вертолетную площадку.

В различных точках предусматривается установка 10 радиорелейных мачт с тревожными кнопками и разработка приложения смарт-навигатора Tau Go.

Чтобы повысить уровень грамотного поведения в горной местности на базе визит-центров "Шымбулак" и базовой станции "Медеу" уже проводится инструктаж перед походом в горы, а также образовательные походы с профессиональными гидами-экскурсоводами.


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