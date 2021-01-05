Задержаны организаторы финансовой пирамиды "Бизнес Лайн"

Всего установлено 114 потерпевших из 14 регионов страны.

Полицейские в Караганде задержали подозреваемых в создании финансовой пирамиды "Бизнес Лайн", сообщает zakon.kz.

В конце декабря 2020 года сотрудники УКП ДП Карагандинской области задержали четверых подозреваемых, которые с июня по конец августа прошлого года создали финансовую пирамиду "Бизнес Лайн".

Мошенники принимали денежные средства от населения на банковские карты, обещая вернуть их в течение пяти дней с надбавкой в 50%. Однако, впоследствии, поступившие деньги не возвращались.

В настоящее время от потерпевших – жителей Карагандинской области – поступило 34 заявления. Всего установлено 114 потерпевших из 14 регионов страны.

Предположительная сумма ущерба, который нанесли организаторы финансовой пирамиды, составляет около 45 миллионов тенге. Возбуждено уголовное дело по статье 217 части 3 УК РК "Создание финансовой пирамиды". Двое из подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Расследование по делу продолжается.

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