В старой могиле близ Актобе нашли ценную древнюю книгу

Древняя реликвия доставлена в музей "Руханият" г. Актобе, сообщает zakon.kz.

В результате исследовательской работы экспедиционной группы "Карамола-Кобентау" под руководством жителя села Тасоткель Хромтауского района Серика Абдижами были обнаружены религиозные книги, спрятанные в стенах старинной могилы близ села. Главный имам Актюбинской области Толеби Оспан сообщил представителям СМИ, что эти произведения представляют собой книги по исламскому праву, основанные на ханафитском мазхабе и грамматике арабского языка.

- Если мы посмотрим на содержание книг, то увидим, что наши предки следовали традиционной ханафитской школе, - говорит Толеби Оспан. - Это еще одно доказательство того, что утверждение тех, кто говорит, что ислам пришел в казахские степи после обретения независимости, ошибочно. Это также показывает, что история села Тасоткель имеет глубокие корни и местность является священной.

По предварительной версии, книга могла быть пособием по обучению шариату, которая ранее находилось в собственности разрушенной мечети. Высказано предположение, что книга была издана пятьсот лет назад. Однако на оборотной стороне газеты, которой обернули книгу, была надпись от 6 мая 1963 года. Следовательно, книга была спрятана в это время.

В областной музей направили специалистов для реставрации ценного экспоната и проведения более тщательных исследований, после которых найденные книги будут оценены и переданы в Актюбинский областной музей "Руханият".