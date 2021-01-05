Горячие новости
Читайте также

Токаев пожелал Саркисяну выздоровления от коронавируса

Он находится на самоизоляции.

Фото : Акорда5 января 2021, 21:07

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Армении Армену Саркисяну выздоровлению от коронавируса, передает zakon.kz.

Об этом глава государства написал в Twitter.

О заражении армянского лидера стало известно накануне. Как сообщили в аппарате президента Армении, он находится на самоизоляции.

В июне коронавирусом переболел премьер-министр Армении Никол Пашинян, коронавирус был также выявлен у его семьи. В том же месяце стало известно, что заболевших и умерших от COVID-19 в Армении больше, чем во всех республиках Закавказья. Позднее, в ноябре, коронавирусная инфекция подтвердилась у мэра Еревана Айка Марутяна, обязанности градоначальника исполнял первый заместитель Марутяна Грачья Саргсян.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты