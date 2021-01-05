Токаев пожелал Саркисяну выздоровления от коронавируса

Он находится на самоизоляции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Армении Армену Саркисяну выздоровлению от коронавируса, передает zakon.kz.

Об этом глава государства написал в Twitter.

Желаю Президенту Армену Саркисяну @Arm_President скорейшего выздоровления от коронавируса и возвращения к государственной деятельности на благо народа Армении. Уверен, активные усилия наших стран и всего мирового сообщества будут способствовать победе над COVID-19. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 5, 2021

О заражении армянского лидера стало известно накануне. Как сообщили в аппарате президента Армении, он находится на самоизоляции.

В июне коронавирусом переболел премьер-министр Армении Никол Пашинян, коронавирус был также выявлен у его семьи. В том же месяце стало известно, что заболевших и умерших от COVID-19 в Армении больше, чем во всех республиках Закавказья. Позднее, в ноябре, коронавирусная инфекция подтвердилась у мэра Еревана Айка Марутяна, обязанности градоначальника исполнял первый заместитель Марутяна Грачья Саргсян.

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