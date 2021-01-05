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"Забыл пакет". Призывник-беглец из Актау объяснил свой побег

Догнать беглеца удалось полицейским.

Фото : скриншот видео5 января 2021, 21:16

Пытавшийся сбежать с призывного пункта новобранец объяснил свой поступок тем, что забыл забрать пакет, передает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

Временно исполняющий обязанности начальника департамента по делам обороны Мангистауской области Сейтек Шамшираков рассказал подробности попытки побега новобранца.

Случай побега произошел тогда, когда молодые люди собирались садиться в автобус. В этот момент внезапно один из призывников предпринял попытку побега. Позже он объяснил свои действия тем, что забыл забрать пакет. Он принес свои извинения. За попытку побега наказания он не понесет, так как он не принял еще присягу. С ним была проведена разъяснительная беседа, - сообщил Сейтек Шамшираков.

По словам Сейтека Шамширакова, призывник-беглец будет проходить службу в Актюбинской области.

Призывник предпринял попытку побега, когда всех новобранцев усаживали в автобус. У парня получилось прорваться за ворота призывного пункта. В погоню за ним бросились два сотрудника военкомата, один из которых споткнулся и упал на колени.

Догнать беглеца удалось экипажу батальона патрульной полиции управления полиции Актау "Сункар-9", которые благополучно вернули молодого человека в военкомат.


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