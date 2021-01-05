Оцепление в районе Алматы сняли на видео

На месте находятся сотрудники скорой, ЧС, полиции, пожарных и военные.

Очевидец снял на видео оцепление на пересечении проспекта Достык и улицы Оспанова, передает zakon.kz.

На кадрах видны автомобили скорой помощи, полиции и пожарных. Автор ролика говорит, что на месте были "даже военные".

Редакция обратилась в Департамент полиции Алматы для выяснения подробностей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!