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Цена Brent выросла на фоне решений ОПЕК+

Накануне стало известно, что Казахстан увеличит добычу нефти.

Фото : Pixabay6 января 2021, 00:43

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в марте 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 5,23% к отметке закрытия предыдущей сессии, достигая 53,76 долларов за баррель, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь нефть сорта WTI дорожала на 5,2% - до 50,25 долларов за баррель.

Данные актуальны на 00:22 по Нур-Султану 6 января.

Накануне стало известно, что Казахстан увеличит добычу нефти. По итогам заседания странами-участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года.

При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие поэтапное увеличение добычи в данный период на 10 и 65 тысяч баррелей в сутки соответственно. Таким образом, обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в феврале и марте составят 1,427 млн баррелей в сутки и 1,437 млн баррелей в сутки соответственно.


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