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Найдено подавляющее коронавирус вещество

Статины оказывают положительный эффект на течение болезни у пациентов.

Фото : Pixabay6 января 2021, 01:39

Ученые обнаружили, что применяющиеся для лечения гиперхолестеринемии флувастины могут подавлять коронавирус, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи считают, что данное вещество может оказывать влияние на зараженные клетки легких, тем самым препятствуя трансляции и репликации вируса. Ученые выяснили, что статины оказывают положительный эффект на течение болезни у пациентов. Отмечается, что флувастатин не представляет никакой опасности для организма человека.

Ранее немецкие ученые назвали уничтожающее коронавирус природное средство. Согласно данным исследования, глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки, может подавлять вирус. Специалисты выяснили, что водный экстракт из корня солодки обладает нейтрализующим эффектом.


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