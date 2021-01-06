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На трассах Мангистауской области появились муляжи домашних животных

Устанавливаются они на опасных участках дороги, где необходимо снизить скорость и быть предельно внимательным.

Фото : Instagram/qriim_mvdrk6 января 2021, 07:24

На трассах в Мангистауской области полицейские стали устанавливать муляж в виде верблюдов и лошадей, сообщает zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП области, на это их подтолкнула статистика, показывающая, что часто причиной дорожно-транспортных происшествий в регионе является превышение установленной скорости движения авто и бесхозно пасущийся скот.

Муляжи выполнены детально точно и издалека выглядят, как настоящие. Понять, что это просто макет, водители могут лишь приблизившись. Устанавливаются они на опасных участках дороги, где необходимо снизить скорость и быть предельно внимательным.

Так 13 муляжей будут установлены на трассах Актау-Жетыбай, Жетыбай-Шетпе, Шетпе-Сайотес, Сайотес-Бейнеу, Жетыбай-Жанаозен, Актау-Курык и Бейнеу-Боранкул. Дополнительно будут наклеены на стенды светоотражающие пленки, чтобы их было хорошо видно в темное время суток.


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