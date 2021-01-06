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Врачи назвали продукт, сокращающий мужчинам жизнь

Эксперты изучили данные 43 272 мужчин, средний возраст которых составлял 53 года.

Фото : Newsyou.info6 января 2021, 07:42

Ученые из США провели исследование, которое доказало, что чрезмерное употребление красного мяса приводит к развитию сердечных заболеваний, сообщает zakon.kz.

Как передает Express, эксперты считают, что исключив из рациона этот продукт мужчины могут значительно продлить себе жизнь.

Эксперты изучили данные 43 272 мужчин, средний возраст которых составлял 53 года. Испытуемые не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией на момент начала эксперимента.

Специалисты изучили их рацион и следили за состоянием здоровья. В результате выяснилось, что у мужчин, которые часто ели красное мясо, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний намного выше.

В связи с этим специалисты советуют заменить красное мясо на цельнозерновые.


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