Государство должно обеспечить населению достойное образование и медицину.

Начиная свою агитацию, Народная партия Казахстана организовала виртуальный митинг с хэштегом "Государство должно…" Это первая партия, которая, за все время Независимости, напомнила, что государство, по отношению к своим гражданам, имеет не только права, но и обязанности.

Что же, по мнению НПК, должно казахстанцам государство, содержащееся на их же налоги? Как оказалось – ничего сверхъестественного. Обеспечивать гражданам защиту, их гарантированные Конституцией права и базовые потребности. К сожалению, многие чиновники про это забыли и воспринимают народ исключительно, как источник дохода. Народная партия Казахстана намерена объяснить госаппарату неправильность такой позиции.

Прежде всего, как показал опрос в соцсетях, государство должно обеспечить населению достойное образование и медицину. Провалы обучения и неспособность системы здравоохранения обеспечивать людей необходимым минимумом помощи, мы все реально увидели нынешним летом. Когда выяснилось, что для нашей системы и учащиеся, и пациенты просто кошельки, а главной задачей школ и клиник, является делать деньги на беззащитных, нуждающихся в помощи, людях.

Народная партия Казахстана уверена, что образование и медицина не должны быть бизнесом! Что все вопросы финансирования здравоохранения должно полностью взять на себя государство, а Фонд медицинского страхования, ставший бюджетной кормушкой нечистоплотных дельцов, следует расформировать.

Решить проблему пополнения кадров должно доступное качественное и бесплатное образование. Обучение должно быть обеспечено всем. Только тогда наша страна сумеет выбраться из тупика, в который загнали ее недобросовестные чиновники.

Оплачено из избирательного фонда Общественного объединения "Народная партия Казахстана". Ответственный за выпуск, Сыздыков О.Т.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!