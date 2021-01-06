Рейдерский захват трех предприятий совершили два жителя Тараза 

Они получили 3 годам условно.

В Таразе двое мужчин совершили рейдерский захват трех предприятий, сообщает zakon.kz.

В ходе следствия установлено, что с 2004 по 2011 год всего создано три предприятия – ТОО "Тараз ИнКом", ТОО "Индустриальный ресурс", ТОО "ННП Convergo Nursad", доли в которых были распределены в неравных частях между обвиняемыми (доля в 3 компаниях: 40%, 49%, 50%) и пострадавшей стороной (доля в 3 компаниях: 20%, 51%, 50%).

В 2018-2020 годах оба подельника по предварительному сговору, находясь в городе Тараз, составили протоколы общих собраний по вышеуказанным предприятиям с объявлением формального кворума общего собрания 100% участников, где в качестве председателя и секретаря собрания расписываются сами. При этом подделывают подписи пострадавшей стороны, - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

По итогам общих собраний принимаются решения о назначении одного из обвиняемых в качестве директора товариществ с правом открытия счетов, с правом первой подписи на банковских карточках и финансовых документах, договорах, с правом распоряжения денежными средствами, находящихся на банковских счетах предприятий, также извещают органы юстиции о смене юридических адресов. Таким образом, пострадавшая сторона лишилась доли участника в предприятиях.

Приговором суда в соответствии со ст.249 ч.2 п.1-2 УК РК обвиняемые Нурбаев Р.А. и Беков Б. осуждены к 3 годам условно.

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