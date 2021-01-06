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Курс доллара снизился на торгах

Доллар подешевел почти на 2 тенге.

Фото : rg.ru6 января 2021, 11:15

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 418,95 тенге, снизившись на 1,88 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 418-419,8 тенге, евро – 515-518 тенге, рос. рубль - 5,63-5,71 тенге.

Между тем мировые цены на нефть выросли на торгах.

Так, цена мартовских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent росла на 0,8% — до $54,03 за баррель.

Стоимость фьючерсов нефти WTI с поставкой в феврале увеличилась на 0,5% и составила $50,18 за баррель.


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