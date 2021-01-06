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Морозная погода без осадков ожидает казахстанцев на Рождество

Местами по республике ожидается туман и усиление ветра.

Фото : khersondaily.com6 января 2021, 12:20

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 7-9 января, передает zakon.kz.

На большую часть территории Казахстана, по-прежнему будет сохранять свое влияние отрог антициклона, в связи с чем, сохраняется морозная погода без осадков. Лишь на западе, к концу периода, на северо-западе страны, под влиянием фронтальных разделов, пройдет снег с низовой метелью, сообщили в ведомстве.

Местами по республике ожидается туман, на западе усиление ветра.


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