Морозная погода без осадков ожидает казахстанцев на Рождество
Местами по республике ожидается туман и усиление ветра.
Фото : khersondaily.com6 января 2021, 12:20
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 7-9 января, передает zakon.kz.
На большую часть территории Казахстана, по-прежнему будет сохранять свое влияние отрог антициклона, в связи с чем, сохраняется морозная погода без осадков. Лишь на западе, к концу периода, на северо-западе страны, под влиянием фронтальных разделов, пройдет снег с низовой метелью, сообщили в ведомстве.
Местами по республике ожидается туман, на западе усиление ветра.
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