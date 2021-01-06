Коммунальщики жгли шины для отогрева труб в Алматинской области 

По данному факту проведут проверку.

Проверку проведут после разжигания коммунальными службами автопокрышек для отогрева труб в Талгарском районе, сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает zakon.kz.

Сразу после поступления данной информации, сотрудники ГКП на ПВХ "Талгар су" выехали на место события и прекратили разжигание автопокрышек с требованием ликвидировать последствия. Также сообщаем, что департамент экологии Алматинской области намерен провести официальную проверку данных фактов и по ее итогам принять соответствующие меры. Это будет возможно после того, как автор видео напишет официальное заявление в департамент. Об итогах проверки сообщим дополнительно, - написала пресс-секретарь МЭГПР РК Самал Ибраева в Facebook.

Ранее в соцсетях и СМИ сообщалось, что утром 4 января в Бескайнарском сельском округе Алматинской области коммунальные службы были вынуждены разжигать покрышки для отогрева замерзших водопроводных труб. Местные жители, которые жаловались в соцсетях на задымление района, были возмущены данным фактом.

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