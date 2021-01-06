В Нур-Султане обсуждена безопасная подготовка казахстанских спортсменов к Олимпийским играм

Министерством культуры и спорта Казахстана и Национальным Олимпийским комитетом рассмотрены приоритеты развития отрасли.

Министр культуры и спорта Казахстана Актоты Райымкулова и Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков обсудили на рабочей встрече актуальные вопросы развития спорта, сообщает zakon.kz.

Руководители профильного министерства и Национального Олимпийского комитета страны обсудили вопросы подготовки казахстанских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и Пекине и к другим комплексным соревнованиям, запланированным в ближайшие два года, а также развития массового спорта в Казахстане, организации учебно-тренировочного процесса национальных сборных команд, выезда атлетов на олимпийские квалификационные соревнования в условиях продолжающейся пандемии.

По мнению Актоты Райымкуловой, сегодня необходимо обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения,социальная значимость занятий спортом во время пандемии приобретает особое значение. "Ни для кого не секрет, что масштабные успехи наших спортсменов, олимпийские вершины, напрямую связаны с массовым детским спортом, поэтому при рассмотрении вопросов по развитию массового спорта необходимо уделить особое внимание экспертному мнению и опыту Национального Олимпийского комитета, а также применять лучшие практики других стран".

Министр подчеркнула, что в условиях продолжающейся пандемии очень важна полноценная и безопасная подготовка наших спортсменов к Олимпийским играм, так как их будущие олимпийские победы на многие годы будут являться лучшей мотивацией и примером социального успеха для наших детей и молодежи.

По информации Андрея Крюкова, на сегодняшний день казахстанскими атлетами завоеваны 42 лицензии в 17 видах спорта. Процесс подготовки и квалификации на Олимпийские игры продолжается.

- Один из главных вопросов деятельности НОК – это подготовка национальных сборных команд к предстоящим Олимпийским играм в особых условиях пандемии COVID-19, - считает Андрей Крюков. - Необходимо отметить, что впервые в нашей истории сложилась уникальная ситуация, когда в течение следующих 12-ти месяцев состоятся две Олимпиады - летняя и зимняя. Обычно эти важнейшие спортивные события разделяют полтора года, но продолжающаяся пандемия внесла свои серьезные коррективы. Сегодня это всего 5 месяцев. Поэтому предсоревновательная подготовка спортсменов, как по летним, так и по зимним видам спорта единовременно, требует особого внимания и усилий.

Нашим спортсменам необходимо пройти ряд квалификационных и регулярных соревнований в значительно более короткий период. В календаре национальных сборных команд запланировано 430 различных международных соревнований, 640 учебно тренировочных мероприятия за рубежом и внутри страны. В таких условиях выдвигаются особые требования ко всему тому, что ранее было привычным.

Актоты Райымкулова подчеркнула, что приоритетом в их деятельности являются спортсмены, охрана их здоровья и безопасная подготовка к соревнованиям. На сегодня создан оперативный штаб по организации и контролю учебно-тренировочных сборов и соревнований национальных сборных команд и уже прорабатываются вопросы по организации специальной логистики для казахстанских атлетов, которые примут участие на Олимпийских Играх в Токио и Пекине.

- Наши специалисты выстраивают весь процесс, учитывая условия пандемии, от предсоревновательной подготовки к Играм, участию в них, до выезда из Олимпийской деревни и безопасного возвращения на родину. Главная задача на сегодняшний день, провести подготовку и завершить соревнования не только успешно, но и безопасно, - говорит Андрей Крюков.

Также в ходе рабочей встречи были рассмотрены вопросы спортивного образования, подготовки кадров и повышения квалификации. Отдельное внимание было уделено вопросам по борьбе с допингом и восстановлению лицензии WADA казахстанской антидопинговой лабораторией. На сегодняшний день лаборатория проводит комплекс работ для возвращения своего статуса. Главной целью рабочей встречи стало определение стратегических целей развития спорта, решение проблемных вопросов, постановка приоритетных задач спортивной отрасли.

Отметим, с 2018 года Национальный Олимпийский комитет Казахстана выполняет государственное задание по подготовке национальных сборных команд по олимпийским видам спорта.

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