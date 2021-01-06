Как казахстанцы отметят Рождество 

Можно будет прийти в храм или посмотреть дома онлайн-трансляцию ночной Божественной Литургии.

Праздничные богослужения пройдут во всех храмах Казахстана, сообщает zakon.kz.

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой необходимо строго соблюдать санитарные нормы.

На протяжение всего периода пандемии Православная Церковь строго и неукоснительно придерживалась предписаний санитарных врачей, эпидемиологов и медицинских специалистов для предотвращения распространения инфекции. В наших храмах действовал и продолжает действовать масочный режим, соблюдается социальная дистанция, ведется тщательная обработка помещений и предметов антисептиками, - сказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Он отметил, для того, чтобы выполнить указания врачей и обеспечить социальную дистанцию, и при этом дать возможность верующим посетить храмы в праздник Рождества Христова, на больших городских приходах будут совершены несколько богослужений.

Так, в Вознесенском кафедральном соборе Алматы праздничные богослужения пройдут:

6 января - в 16 часов и в 23 часа;

7 января – в 7, в 9 и в 17 часов.

В Успенском кафедральном соборе Нур-Султана:

6 января - в 17 часов и в 23 часа;

7 января – в 7, в 10 и в 17 часов.

Также будут организованы трансляции ночной Божественной Литургии на youtube канале Semirechie и на официальной странице Казахстанского Митрополичьего округа в Instagram.

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