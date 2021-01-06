Уличное освещение улучшилось в одном из районов Алматы 

В Ауэзовском районе модернизировано свыше 6 тыс. светоточек наружного освещения.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил в 2021 году обеспечить 100% освещение всех улиц мегаполиса. О ходе проводимых работ в разрезе района на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал аким Ауэзовского района города Алматы Сайран Сайфеденов, сообщает zakon.kz.

По району имеется 12 360 ед. опор линий наружного освещения (377,7 км), освещенность района составляет около 93%.

По поручению акима города в 2020 году модернизировано 6 106 светоточек наружного освещения, из них: обновлено – 3 563; построено – 2 543. Кроме этого разрабатывается ПСД на строительство линий наружного освещения протяженностью 88 км (уличное освещение, частичное освещение, дворы и проезды), по завершении которого освещенность района составит 100 %, – сообщил Сайран Сайфеденов.

Кроме того, в рамках Государственной программы "Развития регионов до 2020 года" по повышению конкурентоспособности регионов через управляемую урбанизацию и улучшение качества жизни населения в районе за счет бюджетных средств на возвратной основе в 60 домах проведены работы по замене лифтового оборудования и ремонта кровли. Также за счет собственных средств КСК (47 КСК) проведены ремонтные работы 385 МЖД. Это ремонт кровли, подъездов, наружных стен, отмостков и инженерных сетей.

Завершены работы по строительству канализационных сетей по ул. Лазарева, Актюбинской, Солнечной, Чернова, Мануильского, Юбилейной, Щепеткова, Запатоцкого, Касаткина. Построено 8 многоквартирных жилых домов (62 тыс. кв. м). На стадии завершения – 4 МЖД (39 тыс. кв. м).

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