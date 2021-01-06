Назарбаев принял Мамина

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что работа правительства в 2020 году проходила в сложнейших условиях из-за пандемии коронавируса.

Председатель партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев принял члена Бюро Политического совета партии, премьер-министра Аскара Мамина, передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте Елбасы, в ходе встречи Нурсултан Назарбаев был проинформирован о результатах принятых мер по стабилизации социально-экономической и санитарно-эпидемиологической ситуации в 2020 году.

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что работа правительства в 2020 году проходила в сложнейших условиях из-за пандемии коронавируса.

Елбасы отметил рост ключевых макроэкономических показателей, указав на своевременность принятых правительством мер по сохранению устойчивости национальной экономики и реализации стратегических программ развития.

Согласно информации премьер-министра, инвестиции в основной капитал составили 17%, безработица – 5%. При этом был отмечен рост в легкой промышленности на 16%, фармацевтике – на 40%, машиностроении – на 16%, строительстве – на 12,5% и других отраслях.

Первому Президенту Казахстана также была представлена детальная информация о проектах, осуществляемых в рамках Карты индустриализации, которые позволили создать по стране порядка 19 тысяч рабочих мест.

В своем докладе Мамин подчеркнул, что благодаря слаженным действиям государственных органов, общественных институтов и активной работе партии "Nur Otan" удалось избежать негативных сценариев развития пандемии в Казахстане.

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