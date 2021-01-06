Что говорят в Минэкологии про фото Торегали Тореали с убитым животным

В Минэкологии предполагают, что певец сфотографировался с корсаком

В Минэкологии прокомментировали фото певца Торегали Тореали с убитым животным. Там напомнили, что в Казахстане разрешена охота на лису с ноября по февраль при наличии лицензии, передает zakon.kz.

Сообщаем, что согласно приказу Министерства сельского хозяйства РК от 27.02.2015 года об утверждении правил охоты, охота на лису разрешена с 1 ноября по 15 февраля, при обязательном наличии соответствующей лицензии. Однако публикацию подобных фотографий министерство экологии, геологии и природных ресурсов считает пропагандой насилия над животными, - говорится в сообщении ведомства.

В Минэкологии предполагают, что певец сфотографировался с корсаком - хищным млекопитающим рода лисиц семейства псовых.

Корсак похож на обыкновенную лисицу, но заметно мельче, с более крупными ушами и длинными конечностями. От обыкновенной лисы корсак отличается темным концом хвоста.

25 декабря популярный певец Торегали Тореали опубликовал на своей странице в Instagram фото на природе и подписал ее стихотворением. На снимке он сидит с животным, которое держит за шкирку. Судя по фото, животное мертво. В итоге певца осудили.

Полиция Алматинской области уже проверяет фото и устанавливает обстоятельства дела.

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