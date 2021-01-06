Лондонский суд отказался отпустить Ассанжа под залог
Суд считает, что Ассанж не явится в суд на рассмотрение апелляции, если сегодня он будет отпущен на свободу.
Фото : Nusfeed.com6 января 2021, 18:11
Лондонский суд отказался отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог. Он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции, сообщает zakon.kz.
Об этом в среду на заседании Вестминстерского магистратского суда в Лондоне объявила судья Ванесса Барайтсер, передает РИА Новости.
Я убеждена в наличии существенных оснований полагать, что господин Ассанж не явится в суд на рассмотрение апелляции, если сегодня он будет отпущен на свободу. Поэтому он должен оставаться под стражей, - сказала судья, за выступлением которой в удаленном режиме могли следить журналисты.
Защита намерена оспорить решение суда.
4 января суд Лондона отказал США в экстрадиции Ассанжа.
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