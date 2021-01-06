Неплативший алименты мужчина будет убирать улицы

Он задолжал алименты на сумму 3 722 021 тенге.

В Карагандинской области мужчине, не платившему 6 лет алименты, назначали 300 часов общественных работ, передает zakon.kz.

Начиная с 2014 года мужчина по решению суда должен был выплачивать 1/3 часть заработка на содержание двух несовершеннолетних детей, за это время он задолжал алименты на сумму 3 722 021 тенге.

Для исполнения приговора суда осужденный мер к трудоустройству не предпринимал, материальной помощи на содержание несовершеннолетних детей не оказывал, достоверно знал о своих алиментных обязательствах и имел реальную возможность для их исполнения, получая неофициальный доход от работы без заключения трудовых отношений. Будучи неоднократно предупрежденным судебным исполнителем об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта, умышленно уклонялся от обязанностей по выплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей, - рассказали в ДУИС области.

Теперь мужчина будет убирать снег в центральном парке города в ярко-оранжевой жилетке с надписью "Отдать долг обществу". В случае уклонения от общественных работ мужчине грозит арест.

В начале сентября Департамент уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области совместно с акиматом города Караганды и прокуратурой Карагандинской области запустили пилотный проект по обеспечению осужденных, состоящих на учете в службе пробации, светоотражающими жилетами с надписью "Отдать долг обществу" при выполнении ими общественных работ.

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