На автотрассе Алматы – Усть-Каменогорск ограничили движение автотранспорта
ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении.
Фото : inform.kz6 января 2021, 18:43
По сообщению Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" и Алматинского областного филиала ТОО "Казахавтодор", в связи ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха до -35 С) вводится временное ограничение движения на автодороге Алматы - Оскемен, передает zakon.kz.
В частности, ограничение вводится с 18.00 часов 6 января 2021 года с 558 по 615 км автодороги (г.Ушарал - граница ВКО) для общественного автотранспорта и автомобилей оснащенных дизельными двигателями.
ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями передаваемых службой 112.
При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.
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