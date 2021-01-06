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На автотрассе Алматы – Усть-Каменогорск ограничили движение автотранспорта

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении.

Фото : inform.kz6 января 2021, 18:43

По сообщению Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" и Алматинского областного филиала ТОО "Казахавтодор", в связи ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха до -35 С) вводится временное ограничение движения на автодороге Алматы - Оскемен, передает zakon.kz.

В частности, ограничение вводится с 18.00 часов 6 января 2021 года с 558 по 615 км автодороги (г.Ушарал - граница ВКО) для общественного автотранспорта и автомобилей оснащенных дизельными двигателями.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями передаваемых службой 112.

При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.


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