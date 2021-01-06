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Лжеполицейские ограбили павлодарца на 320 тыс. тенге

Реальные полицейские приступили к поиску "коллег" и в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих жителей областного центра.

Фото : ugra-tv.ru6 января 2021, 19:02

В полицию города Павлодара обратился мужчина, рассказавший, что ночью, представившись сотрудниками полиции, неизвестные забрали у него 320 тыс. тенге, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел на пересечении улиц Торайгырова и генерала Дюсенова. "Полицейские" для убеждения применили насилие.

Реальные полицейские приступили к поиску "коллег" и в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих жителей областного центра. Во время обыска у них изъяли погоны и наручники, а также красную корочку, похожую на служебное удостоверение.

С их слов, денежные средства они потратили на свои нужды. Задержанные водворены в ИВС УП города Павлодара. Расследование продолжается, – рассказал заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

Задержанные оказались жителями города Павлодара и никакого отношения к полиции не имеют. В рамках досудебного расследования полицией проверяется причастность мужчин к аналогичным фактам.

Полиция просит, если кто-то пострадал от подобных действий неизвестных лиц, обратиться в полицию.


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