Если ранее заявки на подключение к газу рассматривали около 1 месяца, то теперь это время для местных жителей сократилось до 2-х рабочих дней.

Город Туркестан очистили от смога. Газификация города завершена на 100%, жители получили возможность подключиться к природному газу. Кроме того, начиная с отопительного сезона, центральная котельная в городе Туркестан начала отапливаться 100% природным газом. В результате масштабной работы улучшилась экологическая обстановка города, загрязнение воздуха снизилось на 65%, сообщает zakon.kz.

Глава региона Умирзак Шукеев принял участие в мероприятии по случаю газификации областного центра и поздравил туркестанцев с новым этапом развития духовной столицы страны.

Как передает пресс-служба акима Туркестанской области, газификация города Туркестан была разделена на 11 этапов, проведены строительные работы на сумму 20,2 млрд. тенге. В настоящее время к сетям газоснабжения подключены более 52 тыс. абонентов, к 26 тыс. домам подведен природный газ. В 2015 году для доставки газа до Туркестана был проложен магистральный газопровод международного значения Бейнеу-Бозой, запущены автоматизированные газораспределительные станции. За это время проложено 1180 км газопровода, создано 4800 рабочих мест.

Во время встречи аким области призвал горожан активнее воспользоваться предоставленными возможностями и использовать природный газ для улучшения экологической ситуации в городе и создания комфортных условий проживания. Также глава региона побывал в одном из домов и осмотрел, как жители уже пользуются голубым топливом.

Сегодня мы с вами стали свидетелями этого долгожданного и радостного события. Прошло более двух лет с момента образования Туркестанской области Указом Первого Президента страны - Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2018 году. За это время Туркестан стал активно развиваться и превратился в большую строительную площадку. Не остался в стороне и вопрос улучшения экологической ситуации в городе. В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев остановился на экологических проблемах и поручил их решать на месте. В связи с этим в нашем регионе, особенно в Туркестане, принимаются масштабные меры. Наряду с озеленением, стояла главная задача - обеспечить туркестанцев природным газом, - сказал Умирзак Шукеев.

Общеизвестно, что по мере расширения города и роста населения увеличивается и коммунальная потребность. С этой целью ведется соответствующая работа по обеспечению населения голубым топливом. Если ранее заявки на подключение к газу рассматривали около 1 месяца, то теперь это время для местных жителей сократилось до 2-х рабочих дней. Более того, стоимость подключения природного газа к каждому дому была снижена до 85 000 тенге.

В целях улучшения экологической обстановки города в соответствии с Генеральным планом города Туркестан, вокруг города создан зеленый пояс на площади 7700 га. По данным экологов, загрязнение окружающей среды в городе снизилось на 65% по сравнению с ситуацией трехлетней давности.

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