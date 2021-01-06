Из неприязни мужчина разбил окно авто и порвал документы жителя Есика
Кроме прав злоумышленник порвал страховой полис и свидетельство о прохождении технического осмотра.
Фото : Polisia.kz6 января 2021, 19:34
В дежурную часть Енбекшиказахского района обратился житель города Есик. Неизвестный, разбив стекло в его автомобиле Volkswagen Golf, порвал его личные документы, сообщает zakon.kz.
Кроме прав злоумышленник порвал страховой полис, свидетельство о прохождении технического осмотра и другие документы.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 384 ч.1 УК РК "Незаконное похищение и уничтожение личных документов".
В результате розыска, полицейские задержали подозреваемого 28-летнего жителя города Есик, который признался в уничтожении документов и пояснил, что это он сделал из личной неприязни к потерпевшему. В отношении подозреваемого применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - говорится в сообщении пресс-служэбы МВД РК.
Проводится досудебное расследование.
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