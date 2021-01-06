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В полиции Алматы рассказали подробности ДТП с пятью авто

Данный материал находится в производстве УП Жетысуского района.

Фото : zakon.kz6 января 2021, 19:51

В Департаменте полиции Алматы рассказали подробности аварии, в которой столкнулись пять автомобилей, передает zakon.kz.

6 января 2021 года около 13.30 водитель автомобиля Toyota Mark II, следуя по ул.Бекмаханова в восточном направлении, допустил столкновение с автомобилем марки Toyota Chaser, который следовал в попутном направлении. Далее от столкновения а/м Toyota Chaser допустил наезд на припаркованный автомобиль эвакуатор "Чайка". По инерции автомобиль Toyota Mark II допустил столкновение с автомобилем марки Hyundai Elantra. В это время двигавшийся также в попутном направлении автомобиль марки BМW допустил наезд на вырванную деталь а/м "Чайка", - рассказали в ДП.

В результате ДТП двум мужчинам понадобилась медицинская помощь.

Данный материал находится в производстве УП Жетысуского района.

Как сообщалось, в результате ДТП водитель и пассажир Chaser получили переломы, их госпитализировали.


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