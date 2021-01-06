Растет уровень нищеты в мире - генсек ООН

Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек, - Антониу Гутерриш.

В 2020 году – впервые за последние 22 года – во всем мире стал расти уровень крайней нищеты, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности, сообщает zakon.kz.

Генсек отметил, что пандемия коронавируса усугубила целый ряд негативных тенденций, передает ТАСС.

В 2020 году впервые за 22 года произошел рост крайней нищеты. Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек, - сказал он.

Также генсек ООН обратил внимание на усугубление гендерного неравенства.

Мир оказался отброшен назад на десятилетия с точки зрения доли работающих женщин как ключевого драйвера для инклюзивного развития, – добавил генсек ООН.

Для решения этих проблем Антониу Гутерриш предложил использовать принципы, закрепленные в Целях устойчивого развития и констатировал, что "не может быть устойчивого развития без мира и мира без устойчивого развития".

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