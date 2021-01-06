Пьяный домушник пытался вынести телевизор на глазах хозяина
Полицейские задержали преступника на месте преступления.
Фото : xakac.info6 января 2021, 20:53
Сообщение от местного жителя поступило на пульт 102 дежурной части Жетысайского районного отдела полиции вечером 5 января. Потерпевший рассказал, что видел, как неизвестный выносит телевизор из его дома, сообщает zakon.kz.
Полицейские отреагировали оперативно, сразу прибыли и задержали домушника на месте преступления.
Подозреваемым оказался житель Жетысайского района, ранее судимый за грабеж. Совершивший кражу в нетрезвом состоянии мужчина планировал сбыть краденное имущество, а деньги потратить на собственные нужды
В настоящее время подозреваемый полностью признался в содеянном и находится под стражей. По данному факту проводится досудебное расследование и выясняется его причастность к другим аналогичным преступлениям, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.
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