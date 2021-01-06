Демократы заявили о полном контроле над Конгрессом США

В настоящий момент демократы уже контролируют Палату представителей.

Благодаря прошедшим в штате Джорджия, США, довыборам в Сенат, на которых победил демократ Джон Оссофф, у Демократической партии США появился полный контроль над Конгрессом, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют подсчеты телеканала CNN.

Доброе утро. Покорно благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в сенате Соединенных Штатов — сказал Джон Оссофф в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По предварительным данным, после подсчета ста процентов голосов Оссофф набрал 50,2 процента, его оппонент Пердью — 49,8 процента.

В настоящий момент демократы уже контролируют Палату представителей. Получив два мандата от Джорджии, Демократическая партия получит 50 из 100 мест в верхней палате Конгресса. После инаугурации Джо Байдена его вице-президент Камала Харрис также займет должность председателя Сената, тем самым обеспечив однопартийцам большинство.

Ранее действующий американский президент Дональд Трамп отказался "отдавать" Белый дом своему преемнику, избранному президенту Джо Байдену. Он пообещал устроить "адскую битву" за президентский пост, если члены Демократической партии "захватят" Сенат и Белый дом.

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