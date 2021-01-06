Трансляция ночного Рождественского богослужения из Вознесенского кафедрального собора Алматы

Праздничное богослужение возглавил Предстоятель Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

В Вознесенском кафедральном соборе Алма-Аты началась ночная Божественная Литургия в честь праздника Рождества Христова, сообщает zakon.kz.

Посмотреть ее можно на официальном канале Казахстанского Митрополичьего округа на YouTube.

Праздничное богослужение возглавил Предстоятель Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

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