В Нур-Султане загорелось общежитие

Вечером 6 января пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султан выехали на поступивший вызов о сильном пожаре, сообщает zakon.kz.

Горел одноэтажный частный дом мансардного типа по адресу Медеу 24, переоборудованный под общежитие.

Дом состоял из 20 комнат, кровля из-за пожара обрушилась. Предварительная площадь пожара - 80 кв.м.

Жильцы эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, и на данный момент жители общежития размещены у родственников. Жертв и пострадавших нет.

Благодаря оперативным, профессиональным действиям столичных огнеборцев пожар локализован в 21:24 и ликвидирован в 21:39. В ликвидации пожара участвовали 22 человека личного состава и 4 единицы техники, - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС города Нур-Султан.