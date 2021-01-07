Мужчина погиб при пожаре в Актобе
Установлено, что он арендовал комнату.
Фото : NewMedia.am7 января 2021, 00:32
После пожара в двухэтажном доме в городе Актобе обнаружили труп 36-летнего мужчины, сообщает zakon.kz.
Труп обнаружили во время разбора завалов, передает КТК.
Установлено, что погибший арендовал комнату. Соседей - мужчину и женщину удалось спасти. Экстренно эвакуировали еще семерых жителей рядом стоящего дома, так как огонь в любой момент мог перекинуться и туда.
Причины трагедии установит следствие
Этот дом использовался в виде аренды, то есть сдавался в аренду. А дальнейшее уже следствие определит. Еще два человека находятся в больнице. Диагноз: отравление угарным газом и ожоги, - говорит начальник управления ДЧС Актюбинской области Евгений Овчарский.
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