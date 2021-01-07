Аккаунты Трампа заблокированы в соцсетях

Их заблокировали на 24 часа.

Аккаунты действующего президента США Дональда Трампа заблокированы в Facebook, Instagram и Twitter, передает zakon.kz.

В Twitter-аккаунте компания Facebook указала на два нарушения правил на странице Трампа. Она будет заблокирована на 24 часа и президент не сможет публиковать посты в течение суток.

We've assessed two policy violations against President Trump's Page which will result in a 24-hour feature block, meaning he will lose the ability to post on the platform during that time. — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021

Аналогичным твитом поделился глава Instagram Адам Моссери.

Мы тоже закрываем аккаунт Трампа в Instagram на 24 часа - написал он.

We are locking President Trump’s Instagram account for 24 hours as well. https://t.co/HpA79eSbMe — Adam Mosseri ???? (@mosseri) January 7, 2021

Ранее Twitter заблокировал аккаунт Трампа на 12 часов. Соцсеть пригрозила президенту постоянной блокировкой его аккаунта, если он не удалит три последних поста, которые, по мнению компании, нарушают правила соцсети. Причиной стала публикация видео, в котором Трамп обратился к протестующим у Капитолия, призвал их отправиться домой и заявил об "украденных" у него выборах.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената 6 января. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже Капитолия очистили от протестующих.

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