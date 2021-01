Аккаунты Трампа заблокированы в соцсетях

Аккаунты действующего президента США Дональда Трампа заблокированы в Facebook, Instagram и Twitter, передает zakon.kz.

В Twitter-аккаунте компания Facebook указала на два нарушения правил на странице Трампа. Она будет заблокирована на 24 часа и президент не сможет публиковать посты в течение суток.

We've assessed two policy violations against President Trump's Page which will result in a 24-hour feature block, meaning he will lose the ability to post on the platform during that time.