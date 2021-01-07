Касым-Жомарт Токаев поздравил православных с Рождеством

Православные христиане наряду с представителями других вероисповеданий вносят большой вклад в развитие государства и единение нашего народа.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с праздником Рождества, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

"Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю всех православных с Рождеством Христовым!

Этот светлый праздник олицетворяет собой многовековые традиции добра, милосердия, любви и заботы о ближнем. Он содействует укреплению духовно-нравственных ценностей и межконфессионального согласия в стране.

Православные христиане наряду с представителями других вероисповеданий вносят большой вклад в развитие государства и единение нашего народа.

Вместе мы сделаем Казахстан еще сильнее.

Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия!

Пусть этот замечательный праздник принесет счастье и радость!" - пожелал он.

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