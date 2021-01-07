Касым-Жомарт Токаев поздравил православных с Рождеством
Православные христиане наряду с представителями других вероисповеданий вносят большой вклад в развитие государства и единение нашего народа.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с праздником Рождества, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
"Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю всех православных с Рождеством Христовым!
Этот светлый праздник олицетворяет собой многовековые традиции добра, милосердия, любви и заботы о ближнем. Он содействует укреплению духовно-нравственных ценностей и межконфессионального согласия в стране.
Православные христиане наряду с представителями других вероисповеданий вносят большой вклад в развитие государства и единение нашего народа.
Вместе мы сделаем Казахстан еще сильнее.
Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия!
Пусть этот замечательный праздник принесет счастье и радость!" - пожелал он.
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