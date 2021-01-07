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Мамин поздравил казахстанцев с Рождеством

Рождество Христово - один из созидательных праздников, укрепляющих мир и согласие в многонациональном Казахстане.

Фото : primeminister.kz7 января 2021, 09:57

Премьер-министр Аскар Мамин поздравил православных казахстанцев с праздником Рождества, передает zakon.kz со ссылкой на сайт главы кабмина.

"Поздравляю православных христиан Казахстана с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник, символизирующий вечные ценности - добро, любовь, справедливость - призывает к состраданию и милосердию.

Вера побуждает людей к нравственному совершенствованию и добрым поступкам. Рождество Христово - один из созидательных праздников, укрепляющих мир и согласие в многонациональном Казахстане.

От всей души желаю всем православным христианам, всем казахстанцам, празднующим Рождество Христово, крепкого здоровья и благополучия! Пусть праздник принесет в каждый дом счастье и радость", - пожелал Аскар Мамин.

Ранее казахстанцев поздравили Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент Касым-Жомарт Токаев.


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