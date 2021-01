Режим ЧС в Вашингтоне продлили до инаугурации Байдена

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер заявила о продлении режима ЧС на 15 дней - до инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, передает zakon.kz.

Об этом Баузер заявила в Twitter.

I have issued Mayor’s Order 2021-003, extending the public emergency declared earlier today for a total of 15 days, until and unless provided for by further Mayoral Order.