Нурлан Нигматулин: Рождество олицетворяет общечеловеческие ценности

Этот праздник несет с собой взаимопонимание и благие дела.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил православных верующих с праздником Рождества Христова, передает zakon.kz.

Сердечно поздравляю православных христиан Казахстана с Рождеством Христовым! Пусть этот светлый и добрый праздник принесет новые надежды в каждый дом, в каждую семью. От всей души желаю всем здоровья и благополучия, счастья и согласия, достатка и исполнения всех желаний! - написал Нурлан Нигматулин в Twitter.

Сердечно поздравляю православных христиан Казахстана с Рождеством Христовым!

Пусть этот светлый и добрый праздник принесет новые надежды в каждый дом, в каждую семью.

От всей души желаю всем здоровья и благополучия, счастья и согласия, достатка и исполнения всех желаний! — Nurlan Nyǵmatýlın (@NigmatulinKZ) January 7, 2021

По словам председателя Мажилиса, олицетворяя собой общечеловеческие ценности - гуманизм, милосердие, заботу о ближнем, этот праздник несет с собой взаимопонимание и благие дела.

Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, межконфессиональное согласие как один из приоритетов стратегического курса Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева, а также политики Главы Государства Касым-Жомарта Токаева позволило нашей стране стать образцом мира и единства.

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