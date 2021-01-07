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Бекшин обратился к бессимптомным больным

Наиболее высокий риск заражения в общественных местах.

Фото : Pixabay7 января 2021, 12:03

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин попросил граждан с пониманием относиться к вынужденным мерам и не отказываться от изоляции до прекращения выделения вируса, передает zakon.kz.

По его словам, в структуре мест заражения КВИ наиболее высокий риск заражения в общественных местах (объекты торговли и общепита, рынки), где заразились 44% заболевших и в семьях, - 28%. За последнюю неделю на 7,1% снизился удельный вес заболевших по контактам в семье как результат изоляции больных легкими и бессимптомными формами КВИ в карантинных стационарах, начатых с 25 декабря.

Вместе с тем данная мера могла бы иметь больший эффект, если бы не отказы от госпитализации и продолжающиеся заражения членов семьи. В этой связи просим граждан с пониманием отнестись к данной вынужденной мере и не отказываться от изоляции до прекращения выделения вируса, - отметил Бекшин.


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