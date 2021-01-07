Бекшин обратился к бессимптомным больным
Наиболее высокий риск заражения в общественных местах.
Фото : Pixabay7 января 2021, 12:03
Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин попросил граждан с пониманием относиться к вынужденным мерам и не отказываться от изоляции до прекращения выделения вируса, передает zakon.kz.
По его словам, в структуре мест заражения КВИ наиболее высокий риск заражения в общественных местах (объекты торговли и общепита, рынки), где заразились 44% заболевших и в семьях, - 28%. За последнюю неделю на 7,1% снизился удельный вес заболевших по контактам в семье как результат изоляции больных легкими и бессимптомными формами КВИ в карантинных стационарах, начатых с 25 декабря.
Вместе с тем данная мера могла бы иметь больший эффект, если бы не отказы от госпитализации и продолжающиеся заражения членов семьи. В этой связи просим граждан с пониманием отнестись к данной вынужденной мере и не отказываться от изоляции до прекращения выделения вируса, - отметил Бекшин.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5053276-7220423290cf05f58df377228774ed7d
Сейчас читают