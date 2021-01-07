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13 автомобилей сгорело на столичной автомойке

Жертв и пострадавших нет.

Фото : ДЧС Нур-Султана7 января 2021, 12:34

В одной из столичных автомоек полностью сгорели 13 автомобилей, передает zakon.kz со ссылкой на столичный ДЧС.

Девять единиц техники и 15 человек личного состава ДЧС выехали по вызову в 08:52. Они прибыли по адресу в 08:59. В двухэтажном здании автомойки "Батыр" горели автомобили.

Тушение пожара было осложнено плотно заставленными автомашинами в помещении автомойки, но благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных пожар локализован в 10:21 и ликвидирован в 10:53. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ДЧС Нур-Султана.

В ДЧС Нур-Султан рекомендовали водителям, владельцам СТО и других предприятий соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.


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