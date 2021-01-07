Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:27 07.01.2021

Cотрудники ЦИК были заражены коронавирусом в Алматы

Pixabay Pixabay
Зараженные были отстранены, их заменили резервными членами.

У восьмерых сотрудников городской избирательной комиссии Алматы обнаружили коронавирус. Болезнь выявили при тестировании перед выборами, передает zakon.kz.

По словам главного санврача города Жандарбека Бекгина, всего были протестированы 5840 человек.

29 декабря объявили, что будут тестироваться работники избирательных участков, наблюдатели и доверенные лица. 3 января на 24:00 было зарегистрировано порядка 10 тысяч человек. Работа началась 5 января и за двое суток было протестировано 5840 человек. Из них выявлено восемь зараженных, - сказал Бекшин.

Главный санврач отметил, что зараженные были отстранены, их заменили резервными членами.

Данияр Кунафин
Актау Актобе Алматы Кызылорда Нур-Султан Семей
Токаев о решении стрелять по террористам: Я не думал, что скажут на Западе
29.01.2022
Не более двух сроков – Токаев заявил, что не будет менять Конституцию
29.01.2022
Глава ДГД Алматинской области освобожден от должности
29.01.2022
Касым-Жомарт Токаев в интервью расскажет о причинах январских событий
29.01.2022
Я против того, чтобы «косить» кадры – Токаев
29.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости