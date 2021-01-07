Cотрудники ЦИК были заражены коронавирусом в Алматы

У восьмерых сотрудников городской избирательной комиссии Алматы обнаружили коронавирус. Болезнь выявили при тестировании перед выборами, передает zakon.kz.

По словам главного санврача города Жандарбека Бекгина, всего были протестированы 5840 человек.

29 декабря объявили, что будут тестироваться работники избирательных участков, наблюдатели и доверенные лица. 3 января на 24:00 было зарегистрировано порядка 10 тысяч человек. Работа началась 5 января и за двое суток было протестировано 5840 человек. Из них выявлено восемь зараженных, - сказал Бекшин.

Главный санврач отметил, что зараженные были отстранены, их заменили резервными членами.